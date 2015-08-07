Гідрометцентр попередив українців про надзвичайну пожежну небезпеку

10:15, 07 серпня 2015
Суспільство
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Український гідрометеорологічний центр попереджає населення про зростання небезпеки пожеж по всій території країни.

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"7 серпня в Україні, крім Карпат, висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – ідеться в повідомленні.

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Ситуація надалі ускладнюватиметься, попереджають синоптики: "8-12 серпня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека".

Денні температури 30 і вище градусів за Цельсієм переважають в Україні протягом цього тижня. Небезпека посилюється через те, що висока температура супроводжується відсутністю опадів.

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