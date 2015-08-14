ОБСЄ: бойовики мають намір перевести дитсадки на російську програму

Про це повідомила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, передає радіо "Свобода". За повідомленням ОБСЄ, спостерігачі місії відвідали 13 серпня селище Володарськ Луганської області, на території, захопленій бойовиками "ЛНР". Там працівники дитячого садка повідомили, що в даний час готуються переходити на російську навчальну програму, і поскаржилися, що нові підручники все ще не надійшли.

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Бойовики вже давно оголошували про переведення на російську програму шкіл на окупованих територіях. Місії ОБСЄ, і спеціальна моніторингова, і спостережна на російських пунктах пропуску "Гуково" й "Донецьк" у Ростовській області Росії, вже повідомляли раніше, що російські підручники завозяться на ці території під виглядом "гуманітарної допомоги" у складі незаконних "гуманітарних конвоїв", які Росія регулярно вводить туди, зневажаючи на міжнародні норми.