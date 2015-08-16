У Львові поліція вийде на патрулювання на тиждень раніше, ніж планувалося

Про це повідомив голова громадської консультативної ради при ГУМВС у Львівській області Рустам Курбанов, передає inlviv.net.

«Працівники нового правоохоронного відомства і так готувалися за програмою в дуже стислі терміни. А сьогодні ми дізнаємося, що початок роботи нової поліції у Львові буде не 28, а 21 серпня», - сказав Курбанов.

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Повідомляється, що напередодні свого дебюту поліцейські ще вдосконалять свої вміння в управлінні патрульними автомобілями. Крім того, у понеділок, 17 серпня, очікується робочий візит до Львів першого заступника міністра внутрішніх справ Еки Згуладзе.

Раніше планувалося, що у Львові та Одесі нова поліцейська служба запрацює з 28 серпня.