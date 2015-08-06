Наступного року нова поліція з'явиться в 4 містах Західної України - Аваков
На початку 2016 року нова патрульна поліція запрацює у 4 містах Західної України – Тернополі, Рівному, Чернівцях та Івано-Франківську.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр МВС Арсен Аваков на нараді в Хмельницькій ОДА.
Він сказав, що протягом вересня-жовтня 2015 року буде оголошено набір у майбутню поліцію цих чотирьох областей. А в січні-лютому 2016 року нова поліція вийде на вулиці Тернополя, Рівного, Чернівців та Івано-Франківська.
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Аваков наголосив, що у законодавстві про добровільне об'єднання територіальних громад є позиція, згідно з якою місцева влада на місцях може впливати у разі незадовільної роботи правоохоронних органів. Тобто, за словами Авакова, якщо керівник новоствореної поліції не справляється, громада може провести його заміну.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Хмельницькому офіційному стартував конкурсний набір кандидатів у патрульну поліцію.