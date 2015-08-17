Бойовики знищать пам'ятники жертвам Голодомору та політичних репресій

Таку постанову прийнято на так званому пленарному засіданні "народної ради ДНР", передає vlada.io.

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"Дана пропозиція виникла у зв'язку з тим, що пам'ятник був встановлений без погодження з територіальною громадою та з метою відновлення історичної справедливості. Крім того, пропонуємо прийняти в установленому порядку додаткових заходів щодо демонтажу пам'ятників і пам'ятних знаків жертвам політичних репресій та Голодомору в місті Сніжне", - заявив ініціатор знесення пам'ятників Валерій Скороходов.

Інші присутні в залі "депутати" підтримали цю ініціативу одноголосно. Бойовики назвали знищення пам'ятників жертвам голоду і репресій "відновленням історичної справедливості".