Шокін затвердив тести для кандидатів у місцеві прокурори та призначив дату початку тестування

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, відповдіно до наказу "Про затвердження тестових завдань на знання законодавчої бази (професійний тест) для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури та посад керівників місцевих прокуратур, їхніх перших заступників та заступників", заступнику генпрокурора Давіду Сакварелідзе доручено забезпечити в установленому порядку оприлюднення тестових завдань на офіційному веб-порталі ГПУ, вжити заходів для забезпечення належного функціонування комп’ютерного програмного комплексу для проведення тестування, а також для забезпечення передачі Генпрокуратурі майнових прав на тестові завдання до початку проведення тестування.

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Шокін поклав на Сакварелідзе контроль за виконанням наказу.

Генпрокурор зазначив, що тестування починається з 5 вересня, і закликав усіх працівників прокуратури "по можливості допомогти молоді, щоб вона гідно пройшла відбір на посади у місцеві прокуратури".