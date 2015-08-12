Підготовка до тестування на посади місцевих прокуратур зведена нанівець - ГПУ

Про це повідомляється на сайті ГПУ з посиланням на брифінг в.о.генпрокурора Юрія Севрука.

"Комісією встановлено, що, не зважаючи на чітко регламентовані Генеральним прокурором України порядок та строки, визначення конкретних виконавців та робота з підготовки до тестування кандидатів на посади працівників місцевих прокуратур практично зведена нанівець", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні підкреслюється, що виконавці підготовки тестових завдань відбиралися не прозоро, а на підставі усних домовленостей", їхній фаховий рівень не відомий.

Зазначається, що до розробки тестових завдань не залучався жодний провідний юридичний вищий навчальний заклад України, тому тестові завдання були вкрай низько оцінені Національній академії прокуратури України (висловлено зауваження до 1171 тестового завдання з 5235 наданих (22, 4%).

"Крім того, в результаті службового розслідування встановлено, що не закінчено роботи по встановленню модуля онлайн тестування", - йдеться в повідомленні.

За результатами службового розслідування, відповідального за питання реформування органів прокуратури заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе зобов'язали у найкоротший термін вжити невідкладні заходи для усунення встановлених порушень і привести тестові завдання та порядок проведення тестування до вимог нормативних актів.

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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Євросоюз заявив про намір виділити необхідні кошти і надати допомогу фахівців для проведення всеукраїнського конкурсу з конкурентного найму заступників та голів місцевих прокуратур.