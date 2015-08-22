Вночі в офісі волонтерів у Миколаєві пролунав вибух (фоторепортаж)

Сьогодні вночі, близько 2:40 стався вибух в будівлі Молодіжного центру, у Миколаєві. У цьому будинку, починаючи з вересня 2014 року розташовується офіс волонтерів, які допомагають української армії.

Як повідомляє кореспондент НикВестей з місця подій, було підірвано вікно в одному з приміщень будівлі Молодіжного центру.

На своїй сторінці у Facebook Гелена Мурлян повідомила, що в результаті вибуху ніхто не постраждав.

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В даний момент на місці події працює оперативно-слідча група, територія оточена з боку школи.

«Центр волонтерів», допомагаючи військовим і біженцям, систематично публічно повідомляв про місце своєї дислокації, поширювалася також різна поліграфічна продукція із зазначенням адреси офісу, де розташовуються волонтери.