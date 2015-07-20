У центрі Одеси на вході до бару стався вибух, постраждав охоронець (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського управління міліції, о 4.00 до міліції надійшло повідомлення, що в барі «Ліберті» на вулиці Рішельєвській, 60 стався вибух.

Співробітники міліції встановили, що в результаті спрацьовування вибухового пристрою, закладеного під двері невідомим, постраждав охоронець закладу. Чоловіка госпіталізовано.

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При обстеженні місця події виявлено незначні пошкодження вхідних дверей. Попередньо встановлено, що вилучені з місця події фрагменти - від гранати РГД-5. Їх направлено на експертно-криміналістичне дослідження.

Слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічної служби встановлюють обставини події.