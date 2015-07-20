У центрі Одеси на вході до бару стався вибух, постраждав охоронець (відео)
08:51, 20 липня 2015Суспільство
486 0оновлено
У центрі Одеси сьогодні на вході до бару стався вибух, постраждав охоронець закладу.
На місці вибуху вилучили фрагменти гранати РГД / ГУ МВД в Одесской области
Як повідомили УНІАН у прес-службі міського управління міліції, о 4.00 до міліції надійшло повідомлення, що в барі «Ліберті» на вулиці Рішельєвській, 60 стався вибух.
Співробітники міліції встановили, що в результаті спрацьовування вибухового пристрою, закладеного під двері невідомим, постраждав охоронець закладу. Чоловіка госпіталізовано.
Читайте такожМВС пов'язує вибухи у Львові з подіями в Мукачеві
При обстеженні місця події виявлено незначні пошкодження вхідних дверей. Попередньо встановлено, що вилучені з місця події фрагменти - від гранати РГД-5. Їх направлено на експертно-криміналістичне дослідження.
Слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічної служби встановлюють обставини події.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter