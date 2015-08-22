Прикордонники зафіксували російський вертоліт на адмінкордоні Херсонщини з Кримом

Прикордонники зафіксували проліт російського вертольоту Мі-8 на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Прикордонники помітили проліт одного БПЛА та російського вертольоту Мі-8 на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим», - розповів він.

Мотузяник також повідомив, що у межах Донецької та Луганської областей прикордонні наряди та підрозділи ЗСУ зафіксували політ 4 безпілотників ворога.