Порошенко пообіцяв військовослужбовцям-прикордонникам 60 мільйонів на житло

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Одесі заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії вручення прикордонникам ключів від квартир. За його словами, ці кошти передбачені відповідно до відомчої програми Державної прикордонної служби України. «За ці кошти будується 14 об'єктів житла, з яких у звітному році буде введено в експлуатацію 9», – сказав Порошенко. Він відзначив, що службовим житлом, в першу чергу, забезпечуватимуться учасники АТО.

Він зазначив, що для якісного несення служби прикордонники мають бути забезпечені всім необхідним, включаючи як військове оснащення, так і надійний тил.

«Дуже важливо, щоб ті, хто ризикує життям, захищаючи державу, отримували не тільки заробітну плату, до того ж високу, а й житло. Щоб тил українського військовослужбовця був надійним», – сказав глава держави.

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Також, відзначивши внесок прикордонників в оборону держави, він заявив, що зробить все необхідне для посилення держави. «Український народ завжди буде піклуватися про добробут своїх захисників. Роки розвалу, ігнорування потреб військовослужбовців відійшли в минуле. Звичайно, не все відразу, але будемо рухатися тільки вперед», - заявив Порошенко.

Він нагадав, що 24 серпня на Марші Незалежності десятки тисяч людей аплодували українським прикордонникам, «які надійно стоять на сторожі суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави» і першими прийняли удар, коли підступний ворог почав агресію проти України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі Порошенко вручив ключі від квартир прикордонникам, серед яких 25 учасників АТО.