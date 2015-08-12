Сім’ям загиблих в АТО бійців Нацгвардії виплатили 80 мільйонів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив підполковник, начальник служби військово-соціальної роботи відділу гуманітарного забезпечення управління по роботі з особовим складом Головного управління Національної гвардії Валерій Шандурський.

Він зазначив, що за час проведення АТО загинули 167 нацгвардійців, 708 отримали травми та поранення, 30 зникли безвісти, 10 перебувають у заручниках.

За словами Шандурського, на даний час виплачено одноразову грошову допомогу сім’ям 131 загиблого військовослужбовця. По решті сімей загиблих іде підготовка документів для здійснення виплат.

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Також виплачено одноразову грошову допомогу більш як 200 військовослужбовцям, які отримали поранення, на загальну суму понад 9,5 млн грн.

«На даний час заборгованості по виплатах одноразової грошової допомоги по вказаних категоріях Нацгвардії не має», - наголосив він.

Шандурський також повідомив, що проводяться заходи з реабілітації поранених військовослужбовців. Так, за його даними, на сьогодні реабілітацію пройшли 190 військовослужбовців, з них 46 - за кордоном. Проведено протезування 6 військовослужбовців, які втратили кінцівки. Відповідно до медичних показників готується протезування ще 4 військовослужбовців.

Також проводиться робота із забезпечення житлом сімей бійців Нацгвардії, які загинули та отримали тяжкі поранення. На сьогодні придбано 8 квартир, і ще 8 найближчим часом планується придбати.

Представник керівництва Нацгвардії поінформував також про роботу із заохочення військовослужбовців за мужність і героїзм, проявлені при виконанні завдань АТО. «На даний час за безпосередню участь у бойових діях та бойових зіткненнях військовослужбовцям Нацгвардії виплачено коштів у сумі близько 14 млн грн. За проявлені мужність та героїзм заохочено 2 тис. 399 військовослужбовців, з них понад 800 солдатів та офіцерів отримали військові звання достроково, 752 відзначено державними нагородами, 144, на жаль, посмертно», - сказав Шандурський.

За його словами, з метою систематизації та контролю за наданням соціальних пільг і гарантій військовослужбовців введено практику запровадженея електронних соціальних карток на загиблих військовослужбовців. У цих картках фіксуються дані про військовослужбовця (посада, обставини загибелі, місце поховання, адреса та контакти членів сімей), вказано отримані державні нагороди, стан виплати грошової допомоги членам сімей, стан забезпечення житлом і заходи, які вже вжиті щодо увічнення памяті.

Також Шандурський запевнив, що на даний час усі добровольці, які свого часу йшли в АТО, переведені у статус «відмобілізовані» або підписали контракт для проходження військової служби за контрактом. «І вони на даний час користуються повним пакетом соціальних пільг та гарантій, які передбачені для військовослужбовців Нацгвардії та інших силових структур. Тобто це і зарплата на відповідному рівні, відпустка, лікування та інші пільги, передбачені чинним законодавством України», - підкреслив він.