Захист Савченко оприлюднив список осіб, яких ГПУ підозрює у незаконному переслідуванні льотчиці

Про це Фейгін повідомив у Twitter.

Адвокат продемонстрував фотокопію списку осіб, наданого Службою безпеки України, які підлягають притягненню до кримінальної відповідальності в Україні за незаконне переслідування Савченко.

У документі сказано, що Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру судді Басманного районного суду Москви Артуру Карпову, в.о. голови Басманного районного суду Москви Наталії Мушніковій, судді Московського міського суду Павлу Мєлєхіну, першому заступнику міністра закордонних справ РФ Володимиру Тітову, старшому слідчому ГСУ СК РФ Дмитру Маньшину, заступнику керівника другого відділу з розслідування особливо важливих справ слідчого управління СК РФ по Воронезькій області Олександру Медвєдєву та командиру "взводу розвідки" незаконного збройного формування "батальйон Зоря" терористичної організації "ЛНР".

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Також у фотокопії документа зазначається, що 29 липня Генпрокуратура України направила міжнародне клопотання про надання правової допомоги до Генпрокуратури РФ щодо повідомлення про підозру вказаним особам.

Список залучаються до кримінальної відповідальності в Україні за незаконне переслідування Савченко #FreeSavchenkopic.twitter.com/TPpjSu4krz — Mark Feygin (@mark_feygin) 28 серпня 2015

Як повідомляв УНІАН, 29 липня ГПУ звернулася до прокуратури РФщодо повідомлення про підозру 7 російським посадовцям про вчинення злочинів проти Савченко.