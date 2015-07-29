ГПУ підозрює сімох російських чиновників у злочинах проти Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генерального прокурора України Юрій Столярчук заявив на брифінгу.

Він зазначив, що слідство дійшло процесуального висновку про те, що “ми маємо підстави повідомити цілому ряду службових осіб РФ про підозру в скоєнні тих чи інших кримінальних правопорушень щодо Надії Савченко”.

Столярчук наголосив, що ГПУ офіційно звернулася із запитом до Генеральної прокуратури РФ, щоб вона надала правову допомогу, згідно з якою підозрювані мають бути повідомлені про підозру.

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Він зазначив, що серед цих семи осіб двоє “навіть високопосадовців РФ”. За словами Столярчука, також серед підозрюваних є “працівники слідчого підрозділу, слідчого комітету РФ, які незаконно, на нашу думку, і цьому є підтвердження, затримували, утримували її під вартою абсолютно безпідставно”.

“Це три працівники суду РФ, які кожного разу почергово без всяких підстав” ухвалювали рішення щодо утримання Савченко під вартою, додав заступник генпрокурора.

Він також наголосив, що серед підозрюваних є “високопосадовець Міністерства закордонних справ Російської Федерації”, який умисно не зробив жодних кроків щодо звільнення Савченко, зокрема, й після набуттям нею статусу члена делегації ПАРЄ від України.

За словами Столярчука, сьомий суб'єкт, щодо якого є підозра, - це “громадянин РФ, який безпосередньо брав участь в її незаконному затриманні, незаконному переміщенні за кордон”.

Столярчук наголосив, що на цьому досудове розслідування не завершується.

Він також повідомив, що ГПУ направить звернення до Міністерства закордонних справ України щодо сприяння в цьому питанні в повній відповідності до міжнародних домовленостей.

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Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко йдеться про звинувачення у замаху на вбивство і вбивстві.

Донецький міський суд Ростовської області Росії 30 липня розпочне розглядати справу Савченко.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув’язнення – 25 років.