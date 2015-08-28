Українці невдоволені ходом АТО на Донбасі - опитування

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією TNS, передає ТСН.

За даними дослідження, у липні 2015 року знизилася частка тих, хто вважає ситуацію на Донбасі вкрай напруженою і вибухонебезпечною, але, як і раніше, кількість таких українців залишається дуже високою - 76%.

Крім того, зросла кількість українців, які вважають, що ситуація на Донбасі напружена, але стабільна, а не вибухонебезпечна.

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Між іншим, опитування показало, що при цьому з березня індекс оцінки проведення АТО потроху знижується у бік абсолютно негативного, що свідчить про те, що в суспільстві наростає невдоволення ходом АТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що 36% українців вважає, що влада робить "мало з можливого" для повернення окупованих територій на сході України. Водночас 33% респондентів вбачають у цьому питанні повну бездіяльність влади, 12% респондентів переконані, що влада робить частину з можливого для звільнення територій Луганської і Донецької областей від окупантів.