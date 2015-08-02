З початку російської анексії Крим залишили 10 тисяч кримських татар - Джемілєв

Як повідомляє Радіо Свобода, про це він сказав сьогодні на Всесвітньому конгресі кримських татар в Анкарі.

«Жорстка дискримінація і беззаконня щодо кримських татар, особливо викрадення і вбивства молодих людей, примусові призови молоді в армію з перспективою відправити їх воювати зі своїми братами-українцями, повна відсутність демократичних свобод і відсутність будь-яких перспектив для молоді в окупованому Криму змушує багатьох знову покидати свою батьківщину і переселятися на материкову частину України», - заявив Джемілєв.

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Він зазначив, що після так званої «кримської весни» на півострів прибули з місць депортації 76 сімей, але жодній з них не дозволили оселитися в Криму, оскільки «щорічна квота» вже вичерпана, і всі вони повернулися назад. За його словами, в попередні роки в Крим поверталися до 2 тисяч осіб за рік.

«Створюється чітке і небезпідставне враження, що беззаконня щодо кримських татар відбуваються, в тому числі, саме з метою витіснити їх за межі Криму», - зазначив Джемілєв.

За його інформацією, зараз до Криму завозиться велика кількість етнічних росіян як самої Росії, так і біженців з районів бойових дій на сході України.

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Україна і Захід не визнають цього і вважають півострів українською територією.