В Житомирі 2 жовтня почнеться набір до нової патрульної поліції - Аваков

02:10, 30 серпня 2015
Суспільство
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У Києві, Львові та Одесі патрульні поліцейські служби вже працюють.

2 октября в Житомире стартует набор в новую патрульную полиция / Фото УНИАН

В Житомирі 2 жовтня розпочнеться прийом заяв від кандидатів до нової патрульно-поліцейської служби УМВС України в Житомирській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його інформацією, в Житомирі набір до нової патрульної поліції розпочнеться 2 жовтня цього року.

"Житомир - старт конкурсного відбору (до нової патрульно-поліцейської служби - УНІАН) - 2 жовтня", - написав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада прийняла Закон "Про Національної поліції". Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ. Патрульна поліція має замінити патрульно-постової служби та ДАІ. Зараз всі співробітники міліції виведені за штат, і бажаючі продовжити службу в новій структурі мають пройти відбір на загальних підставах, що на першому етапі передбачає здачу тестів (60 питань), оцінку фізпідготовки і співбесіду. Відібрані на другий етап підуть на навчання. До нової ППС заяви приймаються від осіб віком 18-35 років. В інші служби, набір на які буде здійснюватися пізніше, вікові обмеження не передбачені.

У Києві, Львові та Одесі патрульні поліцейські служби вже працюють.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПАТРУЛЬ В ВАШЕМ ГОРОДЕ!(план движения реформы до конца года)Вам нравится новая патрульная полиция, хотит...

Posted by Арсен Аваков on 29 серпня 2015 р.
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