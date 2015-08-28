Аваков анонсував набір до нового підрозділу сил спецназу

Перший набір до нового спеціального підрозділу органів внутрішніх справ стартує 15 вересня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час свого звіту на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

"У структурі органів внутрішніх справ формується новий спеціальний підрозділ, тобто новий підрозділ сил спецназу... Перший набір і підготовка стартує 15 вересня за допомогою наших зарубіжних консультантів і фахівців", - сказав міністр.