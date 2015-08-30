В окупованому Криму затримали підозрюваного у вбивстві двох кримських татар

У Криму затримано підозрюваного у вбивстві двох кримських татар - Мемета Селімова і Османа Ібрагімова, які були знайдені мертвими у суботу, 29 серпня.

Про це повідомив заступник голови Меджлісу Нариман Джелял у Фейсбук.

«Як повідомили сьогодні вранці, вбивця затриманий. За останньою інформацією, конфлікт між вбивцею і молодими хлопцями розгорівся через дівчину. Чи були вони у стані алкогольного сп'яніння, наразі не відомо, але знайомі характеризують їх як позитивних і непитущих, принаймні, надмірно», – зазначає заступник голови Меджлісу.

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Також він висловив подяку за оперативну роботу низці співробітників правоохоронних органів Криму.

Як повідомляє Крим.Реалії, Мемет Селімов, 1986 року народження, і Осман Ібрагімов, 1988 року народження, імовірно, могли бути викрадені і утримувалися невідомими особами в Сімферополі або передмісті. Тіла обох хлопців зі слідами ножових поранень були виявлені закопаними неподалік від кафе у селі Богданівка під Сімферополем 29 серпня.

Після анексії Криму на півострові безслідно зникли кілька кримських татар. Слідчий комітет у Криму порушив кримінальні справи, однак про місцезнаходження цих людей до цього часу нічого невідомо. Справи порушені за статтями про вбивство або викрадення.