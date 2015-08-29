Двох зниклих кримських татар знайшли мертвими

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов.

"Як щойно повідомив мені учасник національного руху Мустафа Хаїров, зниклі 21 серпня Селімов Мемет та Ібрагімов Осман були знайдені сьогодні о першій дня мертвими, за його словами, з ножовими пораненнями. Трупи були закопані недалеко від кафе в с. Богданівка під Сімферополем", - йдеться у його повідомленні.

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При цьому з іншого джерела стало відомо, що особу підозрюваного у вбивстві встановлено, але він поки не затриманий, у розшуку.

"За версією слідства, це побутове вбивство, що сталося після розпиття алкогольних напоїв та виниклої на цьому ґрунті бійки", - написав Джелялов.