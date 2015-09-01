Командир "Січі" підтвердив, що підозрюваний у вбивстві нацгвардійця є їхнім бійцем

Як він зазначив у коментарі Громадському ТБ, членам батальйону не дозволяється вивозити зброю із зони проведення АТО, тому командир не знає звідки у їхнього бійця з’явилася граната.

Натомість журналісти Громадського помітили декілька гранат на базі батальйону у Межигір’ї.

Окрім того, як наголосив Писаренко, всі члени батальйону є безпартійними, оскільки він є підрозділом МВС. Однак на базі формування присутня символіка «Свободи».

Разом з тим, на сторінці батальону "Січ" у Facebook зазначається, що Ігор Гуменюк перебував в процесі звільнення на підставі рапорту про звільнення за власним бажанням.

"Боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк перебував в процесі звільнення на підставі власноруч написаного рапорту про звільнення за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

#Січ #Батальйон_Січ #АТО #Заява Батальйон особливого призначення "Січ", не зважаючи на події, що відбулися 31 серпня ць... Posted by Батальйон спеціального призначення "СІЧ" on Monday, August 31, 2015

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що затриманий Гуменюк Ігор Володимирович зізнався, що кинув гранату під час сутичок біля Верховної Ради між правоохоронцями й мітингувальниками, які виступали проти зміни до Конституції України в частині децентралізації. "Назвався «свободівцем» і бійцем батальйону «Січ», які перебувають у відпустці з 3 серпня по 3 вересня", - заявив Аваков.