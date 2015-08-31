Затриманий боєць "Січі", який кинув гранату біля Ради, приїхав із зони АТО у відпустку
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що затриманий зізнався, що кинув гранату під час сутичок біля Верховної Ради між правоохоронцями й мітингувальниками, які виступали проти зміни до Конституції України в частині децентралізації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков повідомив сьогодні на брифінгу.
«Затриманий Гуменюк Ігор Володимирович використав гранату типу РГТ... Одна граната була при ньому, під час затримання, іншу він кинув, зізнався в цьому, і чека від гранати була у нього. Назвався «свободівцем» і бійцем батальйону «Січ», які перебувають у відпустці з 3 серпня по 3 вересня», - заявив Аваков.
Читайте такожАваков спростував повідомлення про загибель строковика Нацгвардії від кулі - його вбив осколок гранати
Як повідомляв УНІАН, один з бійців Національної гвардії загинув від осколка бойової гранати, а не кулі.
Зіткнення біля ВР почалися одразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.
Протестувальники почали кидати в правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку. Також у правоохоронців кинули бойову гранату.
Міліція заявляє про майже 100 поранених правоохоронців, 10 з них перебувають у важкому стані.