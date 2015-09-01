У "Січі" розповіли, чому свободівець, який кинув гранату, вирішив покинути батальйон

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу командир добровольчого батальйону “Січ” Олександр Писаренко.

За його словами, про зарплату Гуменюк зазначив у своєму рапорті на звільнення.

На брифінгу було оприлюднено текст рапорту Гуменюка на ім'я начальника Головного управління МВС України у місті Києві Олександра Терещука.

“Прошу вас звільнити мене з органів внутрішніх справ за власним бажанням, так як не влаштовує заробітна плата. Від проходження ВЛК відмовляюся. Міліціонер батальйону патрульної служби міліції особливого призначення “Січ” рядовий міліції Ігор Гуменюк”, - сказано у документі.

Також Писаренко додав, що в особистій розмові Гуменюк сказав, що хоче перейти на службу у Збройні сили України.

Крім того, Писаренко поінформував, що Гуменюк служив у батальйоні «Січ» 7 місяців.

Писаренко додав, що в батальйоні проводиться власна перевірка інциденту, також очікується перевірка батальйону керівництвом.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату у лави правоохоронців та Національної гвардії. Один гвардієць загинув, ще двоє померли в лікарнях сьогодні. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.

Метальника гранати було затримано ще вчора.