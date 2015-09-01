У "Січі" розповіли, чому свободівець, який кинув гранату, вирішив покинути батальйон

15:40, 01 вересня 2015
Суспільство
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Підозрюваний у киданні гранати у бійців Нацгвардії під Верховною Радою Ігор Гуменюк вирішив звільнитися з батальону "Січ", оскільки його не влаштовувала зарплата.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу командир добровольчого батальйону “Січ” Олександр Писаренко.

За його словами, про зарплату Гуменюк зазначив у своєму рапорті на звільнення.

На брифінгу було оприлюднено текст рапорту Гуменюка на ім'я начальника Головного управління МВС України у місті Києві Олександра Терещука.

“Прошу вас звільнити мене з органів внутрішніх справ за власним бажанням, так як не влаштовує заробітна плата. Від проходження ВЛК відмовляюся. Міліціонер батальйону патрульної служби міліції особливого призначення “Січ” рядовий міліції Ігор Гуменюк”, - сказано у документі.

Також Писаренко додав, що в особистій розмові Гуменюк сказав, що хоче перейти на службу у Збройні сили України.

Крім того, Писаренко поінформував, що Гуменюк служив у батальйоні «Січ» 7 місяців.

Писаренко додав, що в батальйоні проводиться власна перевірка інциденту, також очікується перевірка батальйону керівництвом.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату у лави правоохоронців та Національної гвардії. Один гвардієць загинув, ще двоє померли в лікарнях сьогодні. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.

Метальника гранати було затримано ще вчора.

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