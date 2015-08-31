Димові шашки та каміння: мітингувальники почали штурм ВР, міліція намагається силою відтіснити активістів (наживо, фоторепортаж)

Під будівлею Верховної Ради почалась штовханина учасників мітингу проти внесення змін до Конституції України з правоохоронцями.

Як передає кореспондент УНІАН, у ній беруть участь найбільш активні мітингувальники під прапорами ВО “Свобода”. Правоохоронці зі щитами у декілька шеренг оточили удівлю ВР. З одного із правоохоронців зірвали шолом.

Окремі мітингувальники б'ють великими дерев'яними палицями правоохоронців, застосовують сльозогінний газ із балончиків. Правоохоронці закриваються щитами та у свідповідь теж застосовують газові балончики.

Верховна Рада заблокована для виходу.

Крім того, під будівлею парламенту мітингувальники запалили димову шашку.

Міліція силою відтісняє мітингувальників від будівлі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зустріли попереднє схвалення змін до Основного закону словами "Ганьба" та "Банду геть!"

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