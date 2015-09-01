В екс-бійця "Січі", який кинув гранату під Радою, вибивали зізнання - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив його адвокат Сидір Кізін.

За його словами, його підзахисний повідомив, і це записано в протоколі допиту, про те, що при затриманні ввечері він був побитий правоохоронцями, на нього чинився тиск з метою визнати себе членом ВО “Свобода”, хоча він в ній не бере участі, а також визнати себе винним у киданні гранати.

Крім того, адвокат повідомив, що Гуменюк скористався своїм правом, яким його наділяє ст. 63 Конституції України, та відмовився свідчити проти себе.

За словами Кізіна, у протоколі вилучення речей Гуменюка не зафіксовано, що в нього було знайдено гранату та чеку від гранати.

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На запитання журналістів, щодо начебто на відео МВС, розміщеному в Інтернеті, видно, як експерт вилучає з рюкзака гранату і чеку від гранати. Кізін відповів: «Такого відео немає в матеріалах справи... У протоколі обшуку нічого не сказано про вилучення якихось речей».

Відповідаючи на запитання, коли слід очікувати обрання Гуменюку запобіжного заходу і яким він може бути, Кізін сказав: “Судячи з тяжкості статей, які інкримінують, сумнівів немає, що міліція разом із прокуратурою будуть вимагати тримання під вартою для Ігоря Гуменюка. Разом з тим, наразі невідомо, коли буде розгляд подання на обрання запобіжного заходу”.

Адвокат зазначив, що він є захисником ще 4 затриманих за підозрою у вчиненні масових заворушень під будівлею ВР. Це боєць батальйону “Січ” Ігор Олійник та студенти Марко Мельничук і Віктор Бурлик, якого було госпіталізовано до столичної лікарні швидкої допомоги зі струсом мозку після побиття у Голосіївському райуправлінні міліції.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після ухвалення в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату в лави правоохоронців та бійців Національної гвардії. Один нацгвардієць загинув, ще двоє померли в лікарнях. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.