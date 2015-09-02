Міністр економіки Абромавічус придбав на Хрещатику елітну нерухомість за безцінь - ЗМІ

Про це пише видання Гарна хата.

"Абромавічус придбав у 2011 році 81 кв.м. комерційної нерухомості у житловому комплексі еліт-класу "Капітолій" на Хрещатику 27-б. Ця нерухомість внесена до декларації чиновника у розділі "інше нерухоме майно", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначає видання, викликає питання ціна угоди: згідно з даними офіційного реєстру, Абромавічус сплатив за 81,4 кв.м. 331 108 грн, що відповідає ціні 4067 грн за квадратний метр.

"В інтернеті наразі немає об’яв щодо продажу комерційної нерухомості у ЖК "Капітолій", однак найнижча ціна на квартири складає від 5 тис. доларів США за квадратний метр", - наголошують у виданні.

За даними видання, раніше "дешевим" офіційним придбанням нерухомості відзначився син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр.