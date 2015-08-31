Аваков прямо звинуватив Тягнибока у заворушеннях під парламентом

Про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

"У ситуації, з якою ми сьогодні зіштовхнулися, ми не маємо справу із проявами політичної опозиції. Я не знаю, яка може бути причина, чому наші солдати мають гинути під стінами Верховної Ради. Я не бачу жодної політичної причини, політичних розбіжностей, щоб хтось міг наносити поранення солдатам Нацгвардії. Серед поранених близько 20 солдатів і офіцерів, які пройшли антитерористичну операцію, нагороджені державними нагородами, достроковими званнями... Я напряму звинувачую Олега Тягнибока і його партію “Свобода”. Я вважаю, що це злочин, а не політична боротьба”, - сказав Аваков.

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Він зазначив, що особисто переглядав відео, фотографії, на яких Тягнибок стояв поруч, коли жорстоко били солдата Національної гвардії.

“Я не розумію, чому ми повинні платити таку ціну і не знаю навіщо це. Якщо це потрібно йому (Тягнибоку — УНІАН) через те, що він зараз перебуває не при владі? Так служіння Україні буває таким — реалізуй себе, служи надалі, уходь. Так буде з кожним: так буде зі мною, з усіма іншими. Тягнибок не привів протестувальників під ВР, він привів бандитів, які вбивали і калічили наших солдат”, - зазначив міністр.

При цьому він запевнив, що розслідування буде ретельним і правоохоронні органи будуть непримиримими в жорсткому покаранні винних.

За словами Авакова, "так більше продовжуватися не може, якщо ми стерпимо, то скрізь буде хаос, моя функція як міністра не допустити цього”.

Він повідомив про затримання близько 30 осіб, в тому числі метальника гранати. Аваков не виключив, що сьогодні продовжаться затримання інших активних учасників подій.