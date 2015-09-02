Суд почав думати, що ж робити зі свободівцем, який влаштував теракт під Радою

Як передає кореспондент УНІАН, в ході судового засідання прокурор просив суд обрати Гуменюку запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, оскільки “вина підозрюваного Гуменюка повністю підтверджується зібраними доказами”.

Зокрема, сторона обвинувачення зазначила, що у підозрюваного було вилучено речові докази, які свідчать про його причетність до скоєння злочину. При цьому прокурор стверджує, що підозрюваний спеціально готував злочин у місці масового скупчення людей, в результаті чого загинуло троє правоохоронців і понад 130 отримали поранення.

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У свою чергу адвокат Гуменюка Олександр Свиридовський зазначив, що вилучення гранати відбувалося без участі Гуменюка та його захисника, також не проводилася експертиза щодо вилученого предмету.

Крім того, сторона захисту заявила клопотання щодо дослідження побоїв на тілі Гуменюком, отриманих під час затримання. У результаті суд ухвалив рішення провести судово-медичну експертизу.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату в лави правоохоронців та бійців Національної гвардії. Один нацгвардієць загинув, ще двоє померли в лікарнях. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.

Гуменюка було затримано того ж дня.