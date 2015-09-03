В Івано-Франківську розпочався набір у нову поліцію

Як повідомляє прес-служба МВС, з 9.00 в приміщенні Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. І.Франка (вул. Незалежності, 42) офіційно відкрився пункт прийому анкет до нової патрульної поліції.

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В урочистій церемонії взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, начальник управління патрульної поліції в Києві Олександр Фацевич, керівництво ГУМВС України у Івано-Франківській області та керівники органів місцевої влади.

"По всій державі йде реформа МВС. Нова поліція вже працює у Львові та Одесі. Ми здобули підтримку громадськості. Сьогодні ми починаємо конкурсний відбір до нової поліції Івано-Франківська. До 18 вересня буде набрано 200 кандидатів до нової патрульної служби. Вже у січні поліцейські вийдуть на вулиці міста", – наголосив Арсен Аваков.

В свою Фацевич закликав усіх бажаючих, які хочуть змінити правоохоронну систему свого міста на краще, подавати заявки до нової поліції. Він також звернувся до працівників міліції із пропозицією прийняти участь у формуванні нової поліції Івано-Франківська.

Як підкреслив начальник Головного управління МВС у Івано-Франківській області Віктор Шкутов, сьогоднішній день є визначальним у зміні правоохоронної системи країни, у зміні відношення суспільства до міліції.

Прийом анкет до підрозділу патрульної поліції Івано-Франківська триватиме до 18 вересня.