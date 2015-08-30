Нова поліція: на черзі Краматорськ, Слов'янськ та Маріуполь (відео)

04:56, 30 серпня 2015
Суспільство
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Донецька область приєднається до реформи правоохоронних органів.

Фото facebook Варта1

Нова поліція вже незабаром з'явиться у прифронтових містах Донеччини. Поки що йдеться про Маріуполь, Краматорськ та Слов'янськ, повідомляє ТСН.ua.

Прийом анкет кандидатів стартує 26 вересня. Вимоги незмінні – здоров'я, освіта і бажання служити чесно.

Поліція замінить традиційні патрулі правоохоронців. Аби призвичаїтись до нових стандартів роботи, як експеримент, у Красному Лимані замість звичних патрулів на службу вийшли групи швидкого реагування. З сучасними засобами зв'язку та навігації.

"Машини обладнані спеціальною технікою. Все це виведено на пульт, який знаходиться в черговій частині. Рух цих машин буде видно черговому. Весь Красний Лиман розбитий на зони, і кожна машина обслуговує цю зону", - розповів керівник ГУ МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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Раніше повідомлялося, коли у великих містах України з'явиться нова поліція. Були оприлюднені повний графік та розміри зарплат. Як відомо, поліцейські вже патрулюють на вулицях Києва, Львова та Одеси.

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