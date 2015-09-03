Росія поскаржилася "на збитки" у десятки мільйонів доларів через українських біженців

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив голова відомства Олександр Бастрикін на нараді з питань протидії порушенням прав цивільного населення південного сходу України».

«Згідно з одержаними із суб'єктів Російської Федерації даними про видатки у зв'язку з розміщенням українських біженців, Російській Федерації завдано збитків на суму понад 4 млрд руб», - сказав Бастрикін.

Читайте такожПольща відмовляється від мігрантів з Африки через очікування напливу біженців з України

Довідка УНІАН. Росія з 1 серпня зробила жорсткішими міграційні правила для громадян України, відмовившись від «преференцій», введених після початку бойових дій на Донбасі. Виняток залишається тільки для громадян України з окупованих частин Донецької і Луганської областей.

За даними ФМС, на сьогодні в РФ перебуває 2,642 млн громадян України, з них 1,038 млн залишили східні області України через бойові дії.

Станом на 31 січня 2014 року ФМС РФ заборонила в'їзд до Росії майже 28 тисячам громадян України за порушення російського законодавства.