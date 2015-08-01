Росія посилила міграційні правила для громадян України

«Вважаємо за доцільне продовжити термін преференцій для громадян, які прибули до Росії з постраждалих від бойових дій територій Донецької і Луганської областей України. Решті громадянам України надаємо можливість без виїзду з території Російської Федерації перебувати ще 90 діб і безперешкодно одержувати дозвільні документи на роботу, як і для всіх громадян країн - учасниць СНД, з якими встановлені безвізові відносини», - йдеться в повідомленні Федеральної міграційної служби РФ.

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22 липня голова Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський на прес-конференції повідомив, що громадянам України з 1 листопада може бути закрито в'їзд до РФ на три роки у разі неодержання дозвільних документів, виняток залишаться тільки для жителів південно-східних регіонів Донецької та Луганської областей України".

"Ми ніколи не говорили, що скоротимо термін преференцій (щодо умов перебування у РФ) для громадян, які вимушено залишили певні проблемні території - південно-східні регіони Донецької та Луганської областей України. Для цієї категорії преференції будуть збережені", - сказав Ромодановський.

За його словами, для інших категорій громадян України після 1 серпня правила перебування в Росії будуть змінені.

"1 серпня ми запускаємо 120-добовий механізм визначення свого правового чи трудового статусу. Якщо громадянин України одержує патент (на здійснення трудової діяльності - УНІАН), одержує дозвіл на тимчасове проживання чи якийсь інший статус - жодних проблем не буде", - сказав Ромодановський.

"Але якщо громадянин України після 1 серпня перебуває у «тіні», ніяк себе не проявляє - може десь працює без оформлення документів... То в цьому разі через 120 діб після 1 серпня з моменту його виїзду йому буде закрито в'їзд на три роки", - відзначив він.

За даними ФМС, на сьогоднішній день у РФ перебуває 2,642 млн громадян України, з них 1,038 млн залишили східні області України через бойові дії.

Станом на 31 січня 2014 року ФМС РФ заборонила в'їзд до Росії майже 28 тис. громадян України за порушення російського законодавства.

6 травня Ромодановський на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що в Росії від призову переховується більш як півмільйона громадян України.