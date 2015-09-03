Латвія допоможе Україні відновити мовлення телеканалів на сході

Латвія підтвердила готовність передати Україні кілька аналогових передавачів для відновлення мовлення телеканалів у зоні проведення антитерористичної операції (АТО), повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики України.

«Латвійська сторона підтвердила можливість передати Україні кілька аналогових ТБ-передавачів для відновлення мовлення українських телеканалів», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Україні заборонили ще три російські телеканали

Наразі між сторонами розпочато процес документального супроводу передачі обладнання.

Як повідомляв УНІАН, минулого року для відновлення мовлення українських телеканалів на окупованих територіях Польща безкоштовно надала Україні дев'ять аналогових передавачів. Крім передачі сигналу українських каналів передавачі можуть також глушити частоти каналів сепаратистських.

З початку вторгнення російських військ на територію Донецької і Луганської областей Нацрада з телерадіомовлення і експерти ринку неодноразово зазначали, що російська пропаганда, яка транслюється на телебаченні і радіо, вкрай негативно позначається на інформаційній безпеці країни.