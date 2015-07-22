У Запорізькій області на кордоні з Донбасом зник сигнал українських телеканалів

У Розівському районі Запорізької області, що межує з Донеччиною, з технічних причин телеглядач позбавлений можливості дивитися аналогові українські канали, повідомляє Радіо Свобода.

За даними Запорізького обласного управління СБУ, наразі в районі телеприймачі ловлять лише сигнал російських мовників, що надходить з тимчасово окупованої території.

Як пояснили представники СБУ, така ситуація обумовлена відсутністю потужних ретрансляторів в районах наближених до зони проведення АТО, які могли б перекрити сигнали донецької телевежі.

Читайте такожРосіянам покажуть документальний фільм про взаємини між родичами з України та Росії

«У нас 12 російських каналів приймає Розівка і жодного українського. Технічно ми побороти цю ситуацію намагаємося, однак на сьогоднішній день не виходить. Ми цю проблему висвітлили на Київ. Питання вирішуємо з Нацрадою. Мова йде не лише про Розівський район, а й Маріупольський напрямок, Волноваський, Гранітне. Справа у тому, що донецька телевежа будувалася відносно недавно, і вона технічно набагато потужніша за запорізьку та дніпропетровську. Зараз робляться спроби вирішити це питання. Потрібний потужний ретранслятор. Питання технічне», – заявили в УСБУ.

На окупованій частині Донбасу мовлення українських каналів відсутнє з літа 2014 року.