У Луцьку після виступу помер учасник "Пікардійської терції" Іван Вощина

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося на концерті з нагоди відкриття після реконструкції стадіону «Авангард».

Перкусіоніст «Пікардійської терції» Вощина після виступу зайшов у гримерку, де йому стало зле.

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Медикам «швидкої допомоги», які відразу прибули за викликом, не вдалося врятувати артиста.

За словами представника оргкомітету концерту Катерини Дулапчій, попередня причина смерті – тромб, що відірвався.