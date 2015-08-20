У Москві помер відомий актор Лев Дуров
07:50, 20 серпня 2015Світ
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Актор Лев Дуров помер сьогодні у Москві.
Лев Дуров - відомий російський артист / Фото УНІАН
Про це повідомила його донька Катерина Дурова, передає "РІА Новости".
"Лев Костянтинович помер сьогодні за десять хвилин до десятої ночі", - розповіла вона.
Про госпіталізацію Дурова стало відомо 7 серпня, його стан оцінювався як вкрай важкий. Після деякого поліпшення Дурову знову стало гірше, лікарі діагностували у нього важку пневмонію.
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Лев Дуров - російський актор, режисер, народний артист СРСР. Він народився 23 грудня 1931 року в Москві. У 1967 році Дуров вступив до Московського драматичного театру на Малій Бронній.
У кіно Лев Дуров почав зніматися в 1954 році і зіграв понад 160 ролей.
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