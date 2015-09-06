На Донбасі затримали росіянина, який брав участь у бойових діях у складі "ДНР"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, громадянин Росії, бойовик на прізвисько "Румин", під час затримання був одягнутий у військову форму російського зразка, при собі мав РПГ-26 та гранату Ф-1.

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За його словами, під час відбування покарання у виправній колонії на території РФ він був завербований співробітником ФСБ для участі в бойових діях у складі бандформувань "ДНР".

Росіянин чергував на спостережних пунктах бойовиків у складі підрозділу терористичного угруповання "Оплот" та брав участь у встановленні позицій Збройних сил України. Бойовик безпосередньо здійснював корегування артилерійського вогню по позиціях сил антитерористичної операції у районі села Тарамчук Мар’їнського району.

"Він розповів, що з часом, побачивши низькі моральні якості терористів, відсутність перспектив самопроголошеної республіки, відверту брехню проросійських ЗМІ щодо реальної ситуації на Донбасі, прийняв рішення здатися з особистою зброєю силам антитерористичної операції", - повідомили у прес-центрі СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.