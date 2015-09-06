СБУ виявила великий арсенал зброї та боєприпасів у зоні АТО (фото)
У районі проведення антитерористичної операції військова контррозвідка Служби безпеки України виявила великий арсенал зброї та боєприпасів.
Як повідомляє прес-центр СБУ, у лісовому масиві неподалік автотраси "Артемівськ-Лисичанськ" виявлено схованку з двома протитанковими керованими ракетами, сорок реактивних протитанкових гранат різної модифікації, майже сотню ручних гранат, 15 тисяч набоїв різного калібру, гранатометні постріли, порохові заряди та тротилові шашки.
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Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії щодо з’ясування походження зброї, а також встановлюються особи причетні до облаштування схрону.