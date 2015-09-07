"Великі дядьки грають життями": Рідні ГРУшника Александрова прокоментували його затримання

Канигін вирушив до кіровського села Ріжки, де живуть батьки Александрова, передає "Новая газета".

Мати і батько ГРУшника спочатку не хотіли говорити з журналістом, звинувачуючи його в тому, що він працює на Америку і Україну. Але незабаром вони погодилися на розмову.

Мати Александрова розповіла, що син не попередив її про свою відправку на Донбас. "Не знаю я, а мав? Ви своєї матері говорите, коли їдете кудись? Звітуєте, чи що?" - сказала вона.

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Крім того, жінка поцікавилася, чи зможуть її сина звільнити в обмін на українців Савченко або Сенцова.

"Я не знаю, у мене вже жодних сил не залишилося! Кому вірити? А може, обмін буде. Може, їх зможуть обміняти... А ця Савченко? Обміняють на неї? А чому ні? Навіщо вона Росії потрібна? Чому Україна не хоче обміняти наших хлопців на неї? По телевізору кажуть, що це українці не хочуть обміну", - висловила свою думку мати Александрова.

У свою чергу батько ГРУшника заявив про те, що вирішити ситуацію можуть тільки "великі дядьки".

"Великі дядьки грають життями людей, а проста людина для них нічого не значить, розтоптав та й викинув. Розікрали армію, а крайні наші два пацани! Васильєву (Євгенію Васильєву - колишнього начальника департаменту майнових відносин Міністерства оборони Росії) відпустили, а наші сидять, от і все!" - сказав батько Александрова.

Також батьки записали відеозвернення для Александрова, яке журналіст передав затриманому ГРУшнику.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова. Їх перевезли у військовий госпіталь в Києві, де надали медичну допомогу. Обидва були заарештовані Шевченківським районним судом Києва.