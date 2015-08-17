Затримані на Донбасі російські спецназівці не скаржаться на умови утримання - Лутковська

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, поінформували УНІАН у її прес-службі.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, Лутковська сьогодні на прохання уповноваженого з прав людини в РФ Елли Памфілової особисто відвідала у слідчому ізоляторі затриманих в районі міста Щастя Луганської області Александрова та Єрофєєва.

"Спілкування із затриманими відбувалося віч-на-віч, без присутності адміністрації установи. Затримані не висловили жодних скарг на умови утримання, якість надання медичних послуг, ставлення до них персоналу тощо", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила Лутковська, один із затриманих раніше скаржився на надмірну увагу зі сторони представників ЗМІ та висловлював побажання в обмеженні такого спілкування. Вказане побажання було задоволено адміністрацією установи, сказала омбудсмен.

Під час особистої бесіди затримані росіяни повідомили Лутковській про те, що під час перебування у слідчому ізоляторі в них відбулася зустріч із консулом Російської Федерації в Україні.

Затримані вказали, що право на захист у них забезпечено в повному обсязі і через адвокатів вони мають можливість спілкуватися з рідними та близькими, зазначила омбудсмен.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомила, що в обох камерах є телевізори, які затриманим було передано через адвокатів, тому у них є можливість переглядати розважальні та новинні передачі. На її запитання, чи розуміють вони зміст передач, адже трансляція відбувається українською мовою, один із затриманих зазначив, що, на його думку, він вже досить вільно володіє українською мовою, зазначили в прес-службі.

Серед побажань, які затримані, в тому числі, просили Лутковську передати омбудсману в РФ – це приділяти більше уваги затриманим громадянам України, які перебувають в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації.

У свою чергу Лутковська висловила прохання до уповноваженого з прав людини в РФ Памфілової особисто відвідати затриманих українських громадян, які перебувають у місцях несвободи в РФ, а саме: Миколу Карпюка та журналіста Станіслава Клиха. Також український омбудсман вкотре просить Памфілову сприяти у забезпеченні доступу представників українського консульства до громадян України, які перебувають у місцях несвободи, тим самим реалізуючи право на консульську допомогу. До сьогодні з невідомих причин представники українського консульства жодного разу не змогли відвідати багатьох затриманих українських громадян.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затрималив зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Олександра Александрова.

Їх перевезли у військовий госпіталь в Києві, де надали медичну допомогу. 29 липня Єрофєєв і Александров були переведені в СІЗО.