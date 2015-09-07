Опитування: найкраще українці ставляться до поляків і білорусів, а найгірше до росіян

Про це свідчать результати опитування проведеного Rating Group Ukraine у співпраці з американським Міжнародним республіканським інститутом, передає Польське радіо.

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Серед опитаних, 13% висловило «дуже тепле» ставлення до поляків, 42% – «тепле», 38% українців сприймають поляків «нейтрально». Тільки 3% та менше 1% опитаних мають до поляків відповідно «прохолодні» та «дуже прохолодні» почуття.

12% опитаних висловилося «дуже тепло» про білорусів, ще 43% – «тепло», «нейтрально» – 38%, 2% – «прохолодно».

Грузинів «дуже тепло» та «тепло» сприймає загалом 50% українців. 45% анкетованих має «дуже теплі» і «теплі» почуття до Євросоюзу. До Канади «тепло» ставляться загалом 43%, до Литви – 42%, Німеччини – 37%.

США «дуже тепло» сприймає 7% українців, 34% – «тепло», 42% – «нейтрально», 10% – «прохолодно», ще 3% – «дуже прохолодно».

А ось єдиною державою, до якої «дуже холодне» і «холодне» ставлення переважає над «дуже теплим» і «теплим», є Росія. «Дуже тепло» до північного сусіда України ставляться лише 3% українців, ще 13% мають «теплі» почуття до «країни-агресора», 28% є «нейтральними», 27% має «прохолодні», а 24% – «дуже прохолодні» почуття.