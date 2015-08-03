Опитування: 79% голландців вважають Кремль винним у катастрофі MH17

Протягом року збільшилась кількість людей, які вважають, що літак збили безпосередньо російські військові. Рік тому ця цифра складала 6%, тепер так вважають 29% опитаних, повідомляє Европейская правда з посиланням на видання Nu.nl.

Рік тому більшість голландців (78%) вважали, що за авіакатастрофу відповідальні проросійські сепаратисти. В даний час цю думку поділяють 56% респондентів.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію зі створення міжнародного трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 людей.