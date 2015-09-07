У Черкасах 21 вересня розпочнеться набір працівників у нову поліцію
У Черкасах 21 вересня розпочнеться набір працівників у нової поліцейської служби.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міський голова Черкас Сергій Одарич.
За його словами, прийом заяв та документів від всіх бажаючих проводитиметься у приміщенні колишньої тютюнової фабрики у центрі міста. Прийом документів та відбір конкурсантів проводитимуть вже діючі поліцейські з інших міст.
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Відбір триватиме 2 тижні, після чого всі, хто пройшов кастинг, навчатимуться на базі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, де проходитимуть лекції та уроки фізичної підготовки.
Всього у Черкасах планують залучити до служби у поліції 400 осіб.
Як зазначив Одарич, зарплата нових поліцейських коливатиметься в межах 8-10 тис. грн.
Планується, що наприкінці листопада або ж на початку грудня нові поліцейські вийдуть на патрулювання вулиць міста.