У Черкасах 21 вересня розпочнеться набір працівників у нову поліцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міський голова Черкас Сергій Одарич.

За його словами, прийом заяв та документів від всіх бажаючих проводитиметься у приміщенні колишньої тютюнової фабрики у центрі міста. Прийом документів та відбір конкурсантів проводитимуть вже діючі поліцейські з інших міст.

Читайте такожСтало відомо, хто очолить харківську поліцію

Відбір триватиме 2 тижні, після чого всі, хто пройшов кастинг, навчатимуться на базі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, де проходитимуть лекції та уроки фізичної підготовки.

Всього у Черкасах планують залучити до служби у поліції 400 осіб.

Як зазначив Одарич, зарплата нових поліцейських коливатиметься в межах 8-10 тис. грн.

Планується, що наприкінці листопада або ж на початку грудня нові поліцейські вийдуть на патрулювання вулиць міста.