У Вінниці розпочався набір кандидатів на службу у патрульній поліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МВС України у Вінницькій області, офіційне відкриття пункту прийому анкет до поліції відбулось сьогодні у приміщенні обласної філармонії «Плеяда».

Незважаючи на дощ, до пункту прийшло чимало вінничан. Протягом першої години прийому, з 7.00, було подано 240 анкет, з них 60 - електронних.

Планується, що вже у грудні цього року на вулиці Вінниці вийдуть 260 патрульних поліцейських.

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За словами голови Вінницької облдержадміністрації Валерія Коровія, створення патрульної поліції - довгоочікуваний проект, який символізує початок реформ у всій системі правоохоронних органів. Голова ОДА запросив усіх патріотично налаштованих вінничан долучитися до роботи у поліції, покликаній змінити країну на краще.

В.о. начальника вінницької міліції Олександр Глянько зауважив, серед бажаючих стати поліцейськими є чимало працівників міліції. Кожен правоохоронець на загальних підставах може претендувати на перехід у патрульну службу.

Прийом анкет триватиме три тижні — з 6 по 28 вересня.

Як повідомляв УНІАН, патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ. Патрульна поліція повинна замінити патрульно-постову службу та ДАІ.

Співробітники поліцію вже працюють у Києві, Львові та Одесі.

У серпні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував створення підрозділів поліції до кінця року ще у 8 обласних центрах.

Довідка УНІАН. 2 вересня в Україні набув чинності закон про національну поліцію.

Згідно із законом, у складі поліції функціонують: кримінальна поліція; патрульна поліція; органи досудового розслідування; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення.

5 серпня в МВС заявили, що Національна поліція буде сформована через три місяці.