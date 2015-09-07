Радник голови СБУ пояснив, з чим пов'язані перевороти у "ДНР"

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандит, повідомляє 5.ua.

"Чим більше там (на Донбасі – УНІАН) буде якихось загальних "розборок" відбуватися, тим зрозумілішим буде для всіх, в тому числі і для світової спільноти, що там нелегітимна влада, що вони прикриваються ідеологією, за якою нічого не стоїть. Право володіння територією Донбасом, в тому числі, і Кримом за Україною", - сказав він.

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За його словами, на тимчасово окупованих територіях Донецької області відбуваються події в рамках плану, який реалізовує сусідня держава. "У них достатньо все централізовано, вони намагаються посилити свій вплив на так звану "владу" в Донецьку", - додав Тандит.

Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ повідомили про "держпереворот" у так званій "ДНР", в результаті якого глава "парламенту" Андрій Пургін був зміщений з посади, а тимчасово виконуючим його обов'язки призначений Денис Пушилін.