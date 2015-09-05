Переворот в "ДНР": бойовики пояснили відсторонення Пургіна

«Відставка Пургіна не пов'язана з принциповими політичними суперечностями. Її причини швидше організаційного та апаратного характеру», - заявив так званий керівник "адміністрації" ватажка "ДНР" Максим Лещенко сепаратистському сайту ДАН.

За його словами, за рішенням Пургіна, не погодженим з «депутатським» корпусом, головою апарату «парламенту» був призначений Олексій Александров, який «замість апаратної роботи став тиснути на депутатів, втручатися у політичні і економічні процеси, часто врозріз з настановами влади ДНР».

У зв'язку з цим, за словами Лещенка, «депутати» запропонували звільнити Александрова за перевищення повноважень і діяльність, несумісну з його посадою.

«Пургін на словах погодився, але обіцянку не виконав. Природно, після цього виникла недовіра "депутатів" до спікера, що і призвело до його відставки», — продовжив Лещенко.

Він категорично відкинув ідею про те, що відставка так званого голови парламенту могла бути викликана його незгодою з Мінським мирним процесом.

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Як повідомляв УНІАН, вчора російські ЗМІ повідомили про "держпереворот" у так званій "ДНР", в результаті якого глава "парламенту" Андрій Пургін був зміщений з посади, а тимчасово виконуючим його обов'язки призначений Денис Пушилин.