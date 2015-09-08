Кримські татари готуються до блокування анексованого півострова з боку материка

Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає "Крим.Реалії".

«Ми готуємо повне блокування Криму з материка. Зараз розпочато підготовку. Головне завдання – знайти дієві механізми, які дозволять Україні захищати права громадян, що проживають у Криму», – розповів він.

Читайте такожЧубаров: Україна повинна зробити пріоритетом право татар на самовизначення в Криму

При цьому глава Меджлісу не став розкривати деталі акції, пообіцявши викласти подробиці на прес-конференції сьогодні в Києві.

Раніше він заявляв, що питанням визначення статусу Криму в Конституції України займатиметься спеціальна робоча група.