Кримські татари готуються до блокування анексованого півострова з боку материка
12:02, 08 вересня 2015Суспільство
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Ініціативна група кримських татар розпочинає акцію з блокування Криму на адмінкордоні з материковою Україною.
Зараз розпочато підготовку до блокування Криму / Фото УНІАН
Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає "Крим.Реалії".
«Ми готуємо повне блокування Криму з материка. Зараз розпочато підготовку. Головне завдання – знайти дієві механізми, які дозволять Україні захищати права громадян, що проживають у Криму», – розповів він.
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При цьому глава Меджлісу не став розкривати деталі акції, пообіцявши викласти подробиці на прес-конференції сьогодні в Києві.
Раніше він заявляв, що питанням визначення статусу Криму в Конституції України займатиметься спеціальна робоча група.
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