Чубаров заявив про створення в Конституційній комісії робочої групи з питань Криму

Про це повідомив народний депутат, голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров у Львові під час зустрічі з кримчанами на фестивалі переселенців і львів'ян, передає "Крим.Реалії".

«Ви знаєте, що питання АР Крим є в десятому розділі. Вчора я публічно звернувся до голови Конституційної комісії та членів комісії, і вони схвалили мою пропозицію. Ми створюємо робочу групу з питань АР Крим», – сказав Чубаров.

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Глава Меджлісу вкотре наголосив, що в Конституції України має бути вказаний статус Криму як національно-територіальної автономії на основі права корінного народу Криму – кримських татар – на самовизначення.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Рада підтримала внесення змін до Конституції в частині децентралізації.

20 березня 2014 року український парламент визнав статус кримськотатарського народу як корінного і приєднався до Декларації прав корінних народів ООН 2007 року.