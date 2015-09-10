У лікарнях залишаються 113 постраждалих у сутичках під Радою, один з них у важкому стані

Станом на 10 вересня один солдат Нацгвардії знаходиться у важкому стані, чотирнадцяти бійцям проведені складні операції, повідомили в прес-службі МВС.

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За даними МВС, «загалом на стаціонарному лікуванні знаходяться 113 осіб, у тому числі 64 працівники органів внутрішніх справ (ОВС) та 49 військовослужбовців Національної гвардії України».

«У Центральному госпіталі МВС - 72 правоохоронці (ОВС – 30, НГУ - 42). 1 особа у тяжкому стані. У госпіталі ГУМВС України в Києві проходять лікування 3 працівники ОВС та 2 - НГУ. У Головному клінічному госпіталі Міноборони перебувають 2 солдати НГУ. У Київській лікарні №17 знаходяться 4 особи (ОВС – 1, НГУ – 3)», - повідомили у прес-службі і нагадали, що всього з числа постраждалих померли 3 солдати Нацгвардії.

На теперішній момент виписано 32 особи.

Переведено у заклади охорони здоров'я інших областей України: Черкаської області – 16 правоохоронців, Чернігівської області – 13 осіб, Полтавської – 1 особа.

Довідка УНІАН. 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований ВО «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.