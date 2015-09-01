Шокін: У вчорашніх подіях під Радою є ознаки створення злочинної організації

Про це йдеться у повідомленні ГПУ.

«На сьогодні, з урахуванням даних, здобутих слідством, тут має місце терористичний акт. Також я вважаю, що є ознаки злочину статті 255 Кримінального кодексу України – це створення злочинної організації», - зазначив Шокін.

Згідно повідомлення ГПУ, відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ч. 3 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 294 (масові заворушення), ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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У Генпрокуратурі нагадали, що під час проведення мітингу біля Верховної Ради виникла сутичка з працівниками правоохоронних органів, під час якої мітингувальники застосували фізичну силу та вибуховий пристрій, а саме ручну оборонну гранату РГО з осколочними елементами.

За останніми даними, внаслідок цих сутичок три людини загинули, понад 150 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих - понад 130 правоохоронців, 11 цивільних осіб, з яких - неповнолітній та троє представників засобів масової інформації.